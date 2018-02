Campeões da São Silvestre de olho no Pan-Americanos Franck Caldeira e Lucélia Peres, os brasileiros vencedores da São Silvestre 2006, comemoraram o réveillon na festa dos atletas, num hotel perto da avenida Paulista, em São Paulo, planejando a temporada de 2007. Franck priorizará a preparação para a maratona no Pan-Americano do Rio. Lucélia quer competir na pista: melhorar seus tempos nos 5 mil e 10 mil metros e assegurar vaga na seleção que vai ao Pan mantendo sua posição como primeira do ranking nas duas provas. No masculino, as vagas no Pan serão dos dois primeiros do ranking, entre janeiro de 2006 e 22 de abril. Mas como Marilson dos Santos, o atual líder deste ranking, correrá os 10 mil m em pista, a segunda vaga seria hoje de Franck. Para não correr risco, Franck tentará melhorar seu tempo pessoal na Maratona de Roterdã, Holanda, dia 15 de abril. Sobre o dia seguinte à conquista, Caldeira disse ?que acordou com o pé no chão, sabendo que o trabalho continua. Estou satisfeito por carregar o Brasil nas costas e conseguir marca tão boa correndo sozinho?. Lucélia Peres, de 25 anos, deixou a capital paulista nesta segunda também feliz com o tempo entre os cinco melhores da prova feminina - 51min24s. E com o desafio de chegar cada vez mais perto das marcas de Carmem de Oliveira, desde 1993 recordista sul-americana e brasileira dos 5 mil e 10 mil metros. ?Ela ainda é referência. Fechei o ano como primeira do ranking, mas tem aí a Pretinha (Ednalva Lauriano) e a Fabiana (Cristine da Silva) brigando por vagas ao Pan e seria bom ficar pelo menos mais próxima dos tempos da Carmen.? Após a festa de réveillon com o namorado Elismar Divino foi descansar às 2 horas e dormiu pesado - ?vi só a chegada, no noticiário, mas estou louca de curiosidade para ver o vídeo da corrida?. Ainda vai correr uma prova de rua de 10 km, a Corrida de Reis, em Cuiabá, sábado. No dia seguinte, sai de férias e após descansar inicia os treinos para o Pan. Estréia na temporada de pista no Circuito de Fundo e Meio-Fundo, em março.