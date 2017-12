Campeões da SS levam R$ 17 mil de prêmio O maior atrativo da São Silvestre certamente não é a sua premiação. A mais famosa prova de rua das Américas deu este ano para os vencedores das categorias masculina e feminina apenas R$ 17 mil. Os vice-campeões receberam R$ 11 mil cada. Outros R$ 13,6 mil foram distribuídos para os brasileiros mais bem colocados. No total, R$ 86 mil de prêmios. Os números são insignificantes se comparados com os das mais famosas provas de longa distância do mundo, como a Maratona de Nova York, que dá ao seu vencedor US$ 100 mil. A São Silvestre atrai mesmo pela sua tradição e pela publicidade que proporciona aos vencedores.