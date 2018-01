Campeões do boxe apóiam federação paulista Documento distribuído por fax nesta terça-feira, com a assinatura de Éder Jofre, Miguel de Oliveira e Acelino "Popó" Freitas, os três que chegaram a campeões mundiais de boxe pelo Brasil, pede aos membros efetivos do Tribunal de Justiça da Confederação Brasileira de Boxe que a Federação Paulista de Boxe, assim como a Federação de Boxe do Estado do Rio de Janeiro e a Federação Paranaense de Pugilismo, não sejam desfiliadas. Também propõe um "diálogo" para uma solução conciliatória. Luiz Cláudio Boselli, presidente da Confederação Brasileira de Boxe, disse nesta terça-feira que a tentativa já foi feita, em assembléia convocada para a sede da própria CBBoxe, em São Paulo, em 9 de setembro, quando compareceram três representantes dessas federações com procuração (duas delas por fax). "A desfiliação foi proposta ao STJD por nada menos que 21 das 27 entidades presentes", disse o dirigente, que ainda explicou: o tribunal, que é totalmente independente da CBBoxe, deve julgar o caso em cerca de um mês. "No Brasileiro/2000, em Mauá, já houve um manifesto contra o presidente da Federação Paulista, por parte dos outros presidentes, que acabou fora da área técnica", disse Boselli, que assumiu a Confederação com dívidas e sede penhorada. Ao Brasileiro/2001, em São Vicente, a FPB mandou apenas um pugilista, para justificar o patrocínio do bingo (muitos boxeadores choraram, pedindo para participar. Em 2002, boicotou o Brasileiro em Belém (quando já foi a nova entidade, a Federação de Boxe do Estado de São Paulo, e quando foi pedida uma assembléia para a desfiliação das três). "Essas três federações não adotaram a mudança de regulamento de 12 para 11 categorias, como é agora, nem os pontos contados por computadores. A FPB só agora parece começar a querer se modernizar. Foram dez meses até a assembléia. Nesse tempo, elas entraram duas vezes com ação contra a CBBoxe na Justiça comum - e perderam. Não se pode entrar antes que todas as instâncias da Esportiva sejam tentadas. Agora, nesta assembléia do último dia 9, a desfiliação das três foi proposta pelas outras federações e a ata, encaminhada ao STJD, a quem cabe decidir."