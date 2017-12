Campeões do vôlei desembarcam nesta terça Com a medalha de ouro da única competição que faltava conquistar - o da Copa do Mundo do Japão - a seleção brasileira masculina de vôlei desembarca nesta terça-feira em São Paulo. Cinco jogadores e a comissão técnica já chegam pensando na Superliga, o campeonato nacional de clubes, que começa sábado. Ricardinho, André Nascimento, Giovane, André Heller e Escadinha se reapresentarão aos clubes e terão os dias de folga estabelecidos pelos times. No sábado, a equipe de André Heller, a Unisul, estréia diante da Intelbrás/São José. O outro jogo da rodada será entre a Ulbra, atual campeã da Superliga, e Bento/Union Pack. Ao menos teoricamente, a equipe do Telemig/Minas, comandado por Carlos Alberto Castanheira, o Cebola, chega como favorita ao título este ano. Da seleção brasileira, o time conta com Ricardinho, Giovane e André Nascimento, além do experiente meio-de-rede Douglas, campeão olímpico em Barcelona/92, e o atacante Samuel, que já foi convidado por Bernardinho para treinar com a seleção brasileira. Escadinha se reapresenta no Banespa/Mastercard/São Bernardo. A equipe, com um time mais modesto em relação a temporadas anteriores, conta com o líbero como líder em quadra e boa parte do elenco é composta de atletas juvenis. Maurício, Giba, Nalbert, Gustavo, Rodrigão e Dante viajaram direto para a Itália, onde no fim de semana recomeça o Campeonato Italiano. Lá, os brasileiros se reencontrarão com atletas que estiveram do outro lado da rede na Copa do Mundo do Japão. No time do Macerata, o capitão Nalbert, por exemplo, reencontrará Geric e Miljkovic, atletas da Sérvia e Montenegro, o adversário mais forte do Brasil na competição japonesa. Anderson, um dos mais queridos da torcida, nem saiu do Japão, onde representa o Nec Panasonic há três temporadas. Superliga Feminina - As moças também entram em quadra no sábado. O Finasa/Osasco (ex-BCN), é apontado como favorito ao bicampeonato, já que além de Érika, Fernanda Venturini, Paula, Valeskinha e Bia, o time conta com o técnico José Roberto Guimarães e o preparador físico José Elias Proença - todos integrantes da seleção. A equipe faz o primeiro jogo em casa, contra o Açúcar União/São Caetano. Ainda jogam Sesi/Esporte x MRV/Minas, Macaé x Campos, Rexona/Ades x Telecom/Força Olímpica e Suzano x Pinheiros.