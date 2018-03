Campeões inusitados, Santo André e Criciúma fazem duelo pela Copa do Brasil

A competição mudou com relação às regras que os torcedores se acostumaram nos últimos anos. Desta vez, a primeira fase é disputada em jogo único, com o time visitante tendo a vantagem do empate. Ou seja, não há a possibilidade de classificação em disputas de pênaltis. A escolha de quem seria mandante foi feita pelo ranking da CBF: clube com menor pontuação atua em casa.

Campeões da Copa do Brasil, Santo André e Criciúma se enfrentam no estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP), às 16 horas. O time mandante foi campeão em 2004 e tem que vencer. Já o Criciúma, que levantou a taça na terceira edição, em 1991, joga pelo empate. Quem passar, irá enfrentar o Autos, do Piauí.

Um pouco mais tarde, às 19h15, será a hora do Corinthians conhecer o seu adversário na segunda fase. No interior de Santa Catarina, o Brusque recebe o Remo, às 19h15, no estádio Augusto Bauer.

OUTROS JOGOS - Dois duelos serão disputados às 21h30 (de Brasília). Em Aracaju, o Bahia encara o Sergipe no estádio Lourival Baptista. Por ser visitante, o time baiano joga pelo empate. O adversário de quem avançar na próxima fase será o Paraná, que empatou com o São Bento por 1 a 1, em Sorocaba (SP). No Mato Grosso, o Sinop-MT recebe o Salgueiro-PE, no estádio Gigante do Norte, precisando da vitória.

O último jogo da primeira fase será entre Fast Club, do Amazonas, e Vila Nova-GO. Os dois times se enfrentam na Arena da Amazônia, em Manaus, às 22h30 (de Brasília). Quem se classificar terá pela frente o Vasco, que eliminou o Santos-AP ao vencer por 2 a 0.