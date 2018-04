Campeonato Europeu de Esportes terá 1ª edição em 2018

O esporte europeu terá mais uma competição conjunta continental. Nesta quinta-feira foi anunciado que em 2018 será realizado o Campeonato Europeu de Esportes em Glasgow, na Escócia, e em Berlim, na Alemanha, nos meses de julho e agosto, e reunirá eventos de várias modalidades.

O Campeonato Europeu de Esportes contará com disputas de atletismo, natação, remo, ciclismo e triatlo. Além disso, o golfe também pode ser adicionado ao programa de competições - nesse caso, a disputa aconteceria na Escócia. As federações de cada um desses esporte concordaram em coordenar seus já existentes campeonato europeus para acontecerem na mesma época do ano sob a nova bandeira.

"Esta abordagem inovadora e cooperativa traz estes seis existentes campeonatos europeus juntos, em um único período de 12 dias, uma vez a cada quatro anos para continuar tendo seu prestígio, perfil e exposição na mídia de uma forma sustentável", disseram os organizadores em comunicado divulgado nesta quinta-feira.

As competições de atletismo serão realizados no Estádio Olímpico, em Berlim. Os outros campeonatos acontecerão na Escócia, em Glasgow - as competições em águas abertas serão no Loch Lomond.

O novo evento parece representar um desafio para os recém-criados Jogos Europeus, um evento multiesportivo que terá a sua primeira edição em junho, em Baku, no Azerbaijão. Os principais nomes do atletismo e da natação não estarão presentes. Nesse momento, os Comitês Olímpicos da Europa estão em processo de seleção de uma sede para os Jogos de 2019.