Campeonato pode começar no Natal Os fãs de basquete podem receber um grande presente de Natal: o fim do locaute da NBA parece estar próximo e a primeira rodada da temporada 2011/2012 deve ocorrer em 25 de dezembro. Após uma reunião de 16 horas, que começou na sexta-feira, os donos das franquias, representantes da Liga e dos jogadores assinaram um acordo provisório. Se tudo correr bem, os treinos começam no dia 9 e a temporada regular terá 66 partidas. A rodada inicial já terá três encontros imperdíveis: Miami Heat x Dallas Mavericks, Boston Celtics x NY Knicks, e Chicago Bulls x Los Angeles Lakers.