Campos derruba o então invicto Rexona O Oi/Campos acabou na noite desta quarta-feira com a invencibilidade do Rexona Ades na Superliga de vôlei feminino ao vencer por 3 sets a 2 (22/25, 25/20, 12/25, 25/22 e 15/9) o primeiro jogo entre ambos pela semifinal da competição, disputado em Campos (RJ), em 2h03. O Rexona, time do técnico Bernardinho, acumulava 18 jogos sem derrotas. A próxima partida entre as duas equipes será no sábado, no Rio de Janeiro (RJ). Quem se destacou foi Renata Colombo, do Campos, que marcou 25 pontos. Cerca de 1.500 pessoas assistiram ao jogo no Ginásio Valdir Pereira. Masculino - Na Superliga masculina, foram disputados quatro jogos nesta quarta-feira, na 1.ª rodada das quartas-de-final: Unisul/Cimed 3 x 0 Banespa/Mastercard (25/20, 25/22 e 25/23); Telemig Celular/Minas 3 x 0 Náutico Araraquara (25/23, 25/22 e 25/17); On Line 3 x 1 Bento/Union Pack (23/25, 25/21, 27/25 e 25/16); e Wizard/Suzano 2 x 3 Ulbra (28/30, 25/21, 18/25, 25/18 e 22/24). Os próximos jogos serão disputados na sexta e no sábado.