Campos do Jordão sedia Copa de Cross Campos do Jordão é a cidade do cross em provas de ciclismo ou moto. Dessa vez, o atletismo é o esporte que ocupará as trilhas da estância climática conhecida por ser um pólo de treinamento de corredores de meio fundo e fundo. Campos será a sede da Copa Brasil de Cross Country, que abre o calendário 2005 do atletismo. A prova será disputada por 202 atletas, neste sábado e domingo, nas distâncias de 4, 8 e 12 km - é seletiva para o Sul-Americano de Montevidéu, dias 19 e 20. O circuito de 2.000 metros do Parque Estadual de Campos do Jordão, o horto florestal, tem piso em grama e terra com lama e pequena raízes de árvores, trechos planos, em subida e descida com zigue-zague e pontes. Foi montado por Emerson Iser Ben, que adotou o modelo europeu - corredor e assessor da Secretária de Esportes de Campos do Jordão, comandada pelo fisiologista Turíbio Leite Barros. Iser Ben conhece bem o cross - venceu em 1996, em Portugal, uma etapa do challenge, o circuito mundial da modalidade (também tem um título da São Silvestre). "Posso garantir que está bem parecido com os circuito europeus. Os riscos de queda, que existiam em alguns trechos, como nas curvas, foram amenizados com a colocação de um poste bem resistente", afirma Iser Ben, dizendo que até o clima, um pouco mais frio e com garoa, segundo a previsão, pode ser parecido com o europeu atual. Para Clodoaldo Lopes do Carmo, técnico da BM&F Atletismo, a altitude de Campos do Jordão, de 1.600 metros, é favorável ao treinamento para corridas de meio fundo e fundo - quando descem ao nível do mar os atletas encontram mais facilidade -, mas não facilitará a vida de quem faz o caminho inverso. "Para os atletas que estão vivendo em cidades como São Paulo, a 800 metros, a prova será exigente", disse Clodoaldo, apontando Hudson de Souza, campeão pan-americano dos 1.500 m e 5.000 m, Celso Ficagna e Fernando Alex Fernandes, atletas dos 3.000 m com obstáculos, como alguns dos nomes importantes que disputarão a prova do 4 quilômetros, neste sábado, às 16 horas. No feminino, as inscritas prometem prova forte nos 8 km. Entre as concorrentes ao título estão Maria Zeferina Baldaia, da ASA de Sertãozinho, e Lucélia Peres, do ABC, de Brasília. Baldaia ganhou a São Silvestre de 2001 e Lucélia foi vice-campeã da prova em 2004.