Campos e Minas jogam a segunda no Rio Com a vantagem de 1 a 0 no playoff melhor-de-cinco da semifinal da Superliga, o MRV/Minas enfrenta o Campos, no Rio, neste domingo às 12h10, com TV Bandeirantes. O terceiro jogo entre as equipes está confirmado para quinta-feira, às 18 horas, na Arena Telemig Celular. Na primeira partida, em Belo Horizonte, o atual campeão nacional venceu por 3 sets a 0 o Automóvel Clube de Campos.