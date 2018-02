Campos e Rexona iniciam semifinal Oi/Campos e Rexona/Ades entram em quadra nesta quarta-feira, às 18h, em Campos (RJ), para o primeiro jogo da série melhor-de-cinco das semifinais da Superliga feminina de vôlei (ao vivo no SporTV). Única invicta, a carioca Rexona terminou a fase classificatória na liderança. Nas quartas-de-final, superou o Sesi/MG. Campos terminou a primeira fase em quinto lugar, mas cresceu nas quartas-de-final e despachou a Brasil Telecom de Brasília. O técnico Luizomar de Moura, de Campos, aposta nesse crescimento: "Não podemos ser derrotados de véspera. A Rexona é a única equipe invicta, a mais regular, mas temos condições de jogar de igual para igual." SUPERLIGA MASCULINA - As quartas-de-final, em séries melhor-de-três, começam também nesta quarta, às 20h30: Unisul x Banespa, em Florianópolis (SC); Suzano x Ulbra, em Suzano (SP); Minas x Araraquara, em Betim (MG); e On Line x Bento, em Novo Hamburgo (RS).