Canadense confirma candidatura ao COI O advogado canadense Dick Pound anunciou nesta segunda-feira sua candidatura à presidência do Comitê Olímpico Internacional (COI), do qual foi duas vezes vice-presidente. Ele irá disputar a vitória contra o belga Jacques Rodge, outro forte candidato. Pound usa como estratégia de campanha seu trabalho de 30 anos no COI e também sua reputação de ex-atleta olímpico (competiu nos Jogos de Roma, em 1960). A norte-americana Anita DeFrantz e o húngaro Pal Schmitt também são candidatos.