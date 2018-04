Canadense é o melhor nas semi do C1 O canadense Stephen Giles obteve o melhor tempo das semifinais do C1 de 1.000 metros dos Jogos Olímpicos de Atenas, ao vencer, nesta quarta-feira, a segunda semifinal, com o tempo de 3min51s720. O cubano Karel Aguilar e Dagnis Vinogradovs, da Letônia também se classificaram. Na primeira semifinal garantiram vaga para a disputa de medalhas o checo Martin Doktor, o húngaro Attila Vajda e o eslovaco Marian Ostrcil.