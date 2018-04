Canadense é ouro nos exercícios de solo Com nota de 9.787, o canadense Kyle Shewfelt conquistou neste domingo a medalha de ouro na prova de solo da ginástica artística dos Jogos Olímpicos de Atenas. Com a mesma pontuação, porém preterido no critério de desempate estabelecido pelos juízes da federação internacional, o bicampeão mundial Marian Dragulescu, da Romênia, ficou com a prata. O búlgaro Jordan Jovtchev, com 9.775, ganhou o bronze.