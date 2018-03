Canal Showtime confirma luta de Popó O canal norte-americano Showtime confirmou, nesta terça-feira, que o boxeador brasileiro Acelino Popó Freitas defenderá seus cinturões dos superpenas da Associação Mundial de Boxe e Organização Mundial de Boxe, dia 9 de agosto, diante do argentino Jorge Barrios. O duelo poderá ser em Miami. Art Pellulo, empresário que cuida da carreira de Popó no exterior, aproveitou para anunciar que o brasileiro concederá revanche ao cubano Joel Casamayor, derrotado em janeiro de 2002. ?O acordo está 95% fechado?, afirmou Pellulo. Caso Popó derrote Barrios, deverá enfrentar Casamayor em novembro ou dezembro. Há duas semanas, Casamayor exigiu na Justiça o direito de enfrentar Popó antes de Barrios, alegando que o brasileiro já fizera uma luta diante de um adversário que não está na primeira colocação no ranking, em março, frente a Juan ?Ranchero? Ramirez. Mas um tribunal de Nova York foi contrário ao pedido do pugilista cubano. O Showtime chegou a propor a Casamayor que enfrentasse Barrios, enquanto Popó teria um outro adversário para 9 de agosto. Popó viajou para o Canadá e Estados Unidos dia 21 para negócios com patrocinadores e para receber uma homenagem da Associação Norte-Americana de Boxe (NBA). Acompanhado de seu advogado, Antonio Garrido, Popó desembarca nesta quinta-feira em São Paulo, seguindo para Salvador. O campeão mundial treina até o fim da primeira quinzena de junho na Bahia e depois segue para os Estados Unidos, onde encerra sua preparação para o duelo com Barrios.