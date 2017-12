Cañas vence Berlocq e decide com Saretta em Assunção O argentino Guillermo Cañas venceu seu compatriota Carlos Berlocq por 2 a 0 (6/2 e 6/4), na madrugada deste sábado, e se classificou para enfrentar o brasileiro Flávio Saretta na decisão do Challenger de Assunção, etapa da Copa Petrobras, série de torneios pela América do Sul. Saretta havia eliminado na noite de sexta-feira o austríaco Daniel Köllerer, que abandonou o jogo quando perdia por 3 a 1 no terceiro set. Ele chega pela primeira vez a uma decisão nesta temporada da Copa Petrobras, enquanto o argentino já venceu duas etapas, em Montevidéu e Buenos Aires. "Uma final tem sempre muita adrenalina. Teria sido melhor se tivesse ganhado em dois sets", disse Saretta, que entra em quadra às 19 horas (de Brasília), deste sábado, com transmissão do SporTV.