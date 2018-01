Cancelado o retorno de Thomas Hearns Cancelado o retorno ao boxe do ex-campeão mundial Thomas Hearns. Seu combate na categoria cruzador marcado para esta sexta-feira, em Southhaven, no Mississippi, foi desmarcado pois seu oponente, Thomas Reid, está gripado. Hearns, de 44 anos, estreou no profissionalismo em 1978 e realizou sua última luta em abril de 2000, quando perdeu para Uriah Grant. Hearns, que somou 59 vitórias, um empate e cinco derrotas, marcou época no pugilismo ao protagonizar grandes duelos com Sugar Ray Leonard, Roberto Duran e Marvin Hagler na década de 80.