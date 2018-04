Candidata a sede dos Jogos de 2020, Istambul garante segurança ISTAMBUL - Os organizadores da candidatura de Istambul para sede dos Jogos Olímpicos de 2020 garantiram que segurança é a "principal prioridade" para a cidade turca, depois que dois carros bomba explodiram em Reyhanli, sul do país, no sábado. Os bombardeios deixaram 46 mortos e resultaram no maior atentado na fronteira com a Síria desde o início da guerra civil síria.