Candidatas a 2012 entregam questionário Essa será uma semana agitada para o movimento olímpico internacional. Na quinta-feira vence o prazo dado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) para que as nove cidades pré-candidatas à sede dos Jogos de 2012 apresentem o primeiro questionário, respondendo 25 perguntas sobre instalações esportivas, infra-estrutura urbana, transporte, segurança, ecologia e hospedagem, entre outras. O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) mandou a Lausane, Suíça, sede do COI, uma equipe para entregar o questionário do Rio. O mesmo procedimento será adotado pelas outras candidatas - Madri, Paris, Nova York, Havana, Estambul, Londres, Moscou e Leipizig -, além do pagamento da taxa de US$ 150 mil. A maioria das cidades também apresenta seus projetos essa semana - o Rio fará um evento na quinta, na Escola Naval. A seleção da sede será anunciada pelo COI em 2005. Em junho próximo, após a análise dos questionários, o COI fará a primeira peneira, da qual sairá um número indeterminado de cidades que serão proclamadas oficialmente candidatas.