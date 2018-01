Candidatas em festa por Olimpíadas-2012 Um grande desfile e a simulação de diversas modalidades esportivas marcou a festa que a cidade de Paris promoveu neste domingo em prol da candidatura a sede das Olimpíadas de 2012, cuja definição pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) será no dia 6 de julho, em Cingapura. Nesta segunda-feira, os inspetores da entidade anunciarão quais são os projetos aprovados. A festa francesa reuniu milhares de pessoas espalhadas por todas as regiões da cidade, sendo que tudo foi centralizado na famosa avenida Champs Eliseé, onde foi realizado um desfile com cerca de 5 mil crianças vestidas nas cores dos anéis olímpicos e carregando mensagens de apoio à candidatura parisiense, sendo que a avenida ainda foi transformada numa pista de atletismo. Políticos e personalidades também estiveram no evento. Além de Paris, concorrem a cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2012 as cidades de Londres (ING), Madri (ESP) - que também promoveu uma festa neste domingo, no mesmo estilo da francesa -, Moscou (RUS) e Nova York (EUA). A próxima Olimpíada, em 2008, será realizada em Pequim, na China.