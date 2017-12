Candidatas entregam dossiês ao COI As cinco cidades que continuam na disputa para ser sede da Olimpíada de 2012 entregaram nesta segunda-feira os dossiês com as propostas para suas respectivas candidaturas. Participam da competição Madri, Londres, Nova York, Paris e Moscou. O Comitê Olímpico Internacional divulgou as datas das inspeções nos respectivos municípios. Elas começam em 3 de fevereiro, em Madri, e terminam em 17 de março, em Moscou.