Candidato acusa COI de discriminação El coreano Un Yong Kim, candidato derrotado à presidência do COI, acusou hoje a entidade de discriminação. Para ele, a eleição do belga Jacques Rogge como sucessor de Juan Antonio Samaranch mostra que o COI ?é um clube de homens ricos, dominado pelos europeus?, em detrimento de asiáticos, latino-americanos e africanos. Logo após a eleição de Rogge, Kim já mostrava imensa decepção pela derrota, e chegou a afirmar que Samaranch teria utilizado sua influência no COI para eleger o belga. Segundo ele, nos últimos dias antes das eleições não havia nada que apontasse o favoritismo de Rogge, e que este resultado virou nas últimas 48 horas. Apesar das críticas, Kim afirmou que Rogge terá seu apoio à frente da entidade. ?Minha dedicação ao COI, à paz mundial, através do esporte e da educação dos jovens, além das minhas boas relações com sua gente, permanecem iguais?, afirmou.