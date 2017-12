Candidatura de Nova York ameaçada A reeleição do presidente George W. Bush não foi nada boa para Nova York, candidata a sede da Olimpíada/2012, com Madri, Roma, Londres e Moscou. Ainda assim, nesta quinta-feira foi apresentado o projeto de um Estádio Olímpico na cidade, que ainda terá de ser submetido a várias instâncias. Diz o prefeito Michael Bloomberg que se não houver acordo para a construção do novo estádio, que seria o mais caro dos Estados Unidos, a candidatura para os Jogos terá de ser abandonada.