Candidatura de SP será alvo de vistoria São Paulo receberá, entre terça e sexta-feira, a visita dos integrantes da Comissão de Avaliação do Comitê Olímpico Brasileiro para checar a candidatura da cidade à sede da Olimpíada de 2012. O grupo, integrado por 12 pessoas, vai elaborar o relatório que segue para os votantes do COB. No dia 7 de julho, a assembléia do COB escolhe a cidade que segue na disputa internacional. A escolha da cidade-sede ocorrerá em julho de 2005, em assembléia do Comitê Olímpico Internacional.