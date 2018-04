Candidatura olímpica de Tóquio anuncia 5 patrocinadores

estabilidade econômica de sua campanha para trazer o evento para a capital do país.

As cinco novas empresas que apoiam a candidatura são Marudai Food, EH, Maruhan, Top Tour e Daiwa House Industry. Com a adição de cinco companhias, o número total de empresas patrocinadores passou a 16. As empresas que já tinham assinado acordos incluem Asics e Mizuno, duas das principais fabricantes de artigos esportivos do Japão, bem como a All Nippon Airways e a Japan Airlines.

"É claro que a nossa candidatura goza de amplo apoio na comunidade empresarial japonesa", disse Tsunekazu Takeda, presidente do comitê da candidatura olímpica de Tóquio, que está em disputa com Istambul e Madrid. O Comitê Olímpico Internacional (COI) escolherá o anfitrião dos Jogos de 2020 no dia 7 de setembro, em Buenos Aires.

O anúncio feito pelos organizadores da candidatura de Tóquio acontece apenas quatro dias depois de Istambul revelar que assinou com sete empresas turcas, que apoiam a sua tentativa. Tóquio, que sediou os Jogos Olímpicos de 1964, ficou em terceiro lugar na votação do COI para definir a sede da Olimpíada de 2016, que será no Rio.