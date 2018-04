Candidatura olímpica de Tóquio garante cidade segura

"Tóquio é uma das cidades mais seguras e mais acolhedoras do mundo", disse Tsunekazu Takeda, presidente do Comitê Olímpico Japonês e da candidatura olímpica de Tóquio, em entrevista no Clube dos Correspondentes Estrangeiros do Japão. "Tem acomodações de nível mundial, transporte, infraestrutura e experiência de hospedagem".

Takeda acrescentou que a candidatura de Tóquio proporciona segurança em tempos incertos, mas garantiu que a cidade também estava pronta nesse aspecto na candidatura anterior, aos Jogos Olímpicos de 2016. "Ser seguro é muito importante para os Jogos", disse Takeda. "Mas isso é algo que não mudou desde a nossa candidatura anterior".

O dirigente também falou sobre os comentários do governador de Tóquio, Naoki Inose, sobre Istambul. "Tóquio 2020 respeita as regras do COI que proíbem comentários sobre outras cidades", disse. "O governador Inose fez observações sobre as quais ele se desculpou e o COI nos disse que o assunto está encerrado".

Inose sugeriu em uma entrevista ao jornal norte-americano The New York Times que Istambul era menos desenvolvida e menos equipada para sediar os Jogos do que Tóquio. O governador mais tarde pediu desculpas e disse que a Turquia as aceitou. Takeda se recusou a comentar se as críticas podiam afetar as chances de Tóquio, dizendo apenas que o assunto estava encerrado.

Takeda também enfatizou a segurança financeira da candidatura de Tóquio. "A cidade tem o maior PIB de qualquer cidade do mundo", disse Takeda. "Já tem um fundo para os Jogos de US$ 4,5 bilhões, bem como plenas garantias financeiras do governo".

Além de Tóquio e Istambul, Madri também disputa o direito de sediar os Jogos Olímpicos de 2020. O COI escolherá a cidade anfitriã no dia 7 de setembro, em Buenos Aires, na Argentina.