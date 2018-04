Cañete começa a mostrar serviço

Ganso e Cañete são jogadores que chegaram ao São Paulo cercados de expectativas e ainda não conseguiram fazer o que deles se espera. Mas os habilidosos meias, que marcaram os dois gols na vitória de ontem por 2 a 1 sobre o Atlético Sorocaba, pelo menos no momento trilham caminhos diferentes rumo à redenção. O ex-santista foi sonolento e não brilhou mesmo diante de um rival fraco, e o argentino agarrou a oportunidade com unhas e dentes, foi o grande destaque da partida e pode superar o companheiro na luta por uma vaga entre os titulares.

É verdade que um time com nomes como Casemiro, Rafael Toloi e Maicon não pode ser considerado fraco, mas a falta de entrosamento ficou evidente em diversos momentos. Ainda assim, esperava-se um pouco mais de organização e qualidade. Ganso deveria ser o articulador das jogadas, mas na maior parte do tempo exibiu um futebol burocrático e pouco produziu. O problema é que sempre se espera mais de um jogador de tanta qualidade - nem que seja correr atrás do jogo, e essa não é exatamente sua característica.

Talvez ele devesse observar melhor o companheiro argentino, que ficou mais de um ano afastado por uma grave lesão no joelho direito e chegou a ser motivo de piada entre os torcedores rivais.

Cañete compensou a apatia coletiva com determinação, movimentação e se tornou a principal opção ofensiva. Mesmo antes do golaço - uma bomba no ângulo direito - já era o principal nome em campo.

Exceto pelos gols, pouca coisa pôde se salvar no Morumbi. Paulo Miranda voltou à equipe e mostrou a mesma consistência do ano passado, assim como Rafael Toloi, que foi seguro nos desarmes e praticamente não perdeu nenhuma dividida.

O São Paulo só não tropeço em causa por causa da debilidade técnica do time de Sorocaba, que perdeu várias chances claras no segundo tempo.

Denis, que falhou no gol do Atlético, fez uma difícil defesa já nos acréscimos da partida e segurou o resultado.

Valeu pelos três pontos e pelo primeiro gol de Ganso e Cañete com a camisa do São Paulo. Mas pelo que a dupla apresentou, o argentino foi para casa com a sensação de dever cumprido. E Ganso com a de que ainda precisa melhorar muito.