Cañete está caindo nas graças de Ney Franco Embora o esquema tático com Paulo Henrique Ganso e Jadson ainda precise ser aperfeiçoado, eles não correm risco de sair do time. Por outro lado, Marcelo Cañete vai ganhando espaço e deverá ser usado por Ney Franco no jogo de quarta-feira contra o Bolívar, pela pré-Libertadores.