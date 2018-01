"Caninana" briga pelo título de Vela O veleiro "Caninana", do ex-campeão mundial Gastão Brunn e do ex-campeão olímpico Maurício Santa Cruz, venceu hoje a segunda regata da Semana de Vela de Ilhabela, no tempo corrigido, e entrou na disputa pelo título da competição. A prova de hoje foi a única de médio percurso no canal de São Sebastião. O "Telefônica Celular", do bicampeão da Semana de Vela, Marc Essle, ficou em segundo lugar, mas lidera a classificação por pontos. O fita azul foi o "Mitsubishi", do velejador Eduardo Souza Ramos. A Semana de Vela, organizada pelo Yatch Club de Ilhabela com apoio da Volvo Ocean Race e Semp Toshiba, começou no sábado com a disputa da regata Eldorado FM/Alcatrazes, de longo percurso, que terminou com o barco "Telefônica Celular" (o antigo "Curupira") em primeiro lugar. A competição terá mais três regatas de amanhã a sábado, todas do tipo triangular (ou barla-sota). "Para nós, tudo foi perfeito nesta regata. O que queremos é continuar com chances de evitar o tricampeonato de Marc Essle", comentou Maurício "Santinha" Santa Cruz, que compete com o veleiro "Caninana". Os velejadores dos veleiros maiores, como o "Mitsubishi", foram prejudicados hoje pela falta de vento no último trecho da regata. O "Mitsubishi" tinha uma boa vantagem sobre os barcos menores. Sem vento, perdeu tempo, mas, ainda assim, cruzou a linha em primeiro lugar. Porém, no tempo corrigido, caiu para o 14.º.