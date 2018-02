Canoa havaiana é atração em Santos A equipe do Paulistano, bicampeã brasileira, será um dos destaques da Volta à Ilha de Santo Amaro, sábado, com 80 km de percurso entre mar e rio - 7 horas na maior distância feita por canoas havaianas no Brasil em um dia. Esse tipo de canoa existe há 3 mil anos, mas chegou ao País em 2001. É de fibra de vidro, mede 14 metros e leva 6 atletas (3 homens e 3 mulheres). A competição terá 10 equipes e os principais corredores de aventura do País, dentre eles as meninas da equipe Atenah Eleonora Audrá, karina Bacha e Shubby.