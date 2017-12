Canoagem: Brasil estréia no Mundial O Brasil estréia nesta quinta-feira no Mundial de Canoagem de Velocidade em Zagreb, na Croácia. Guto Campos, na classificatória do K1 1000 m, é o primeiro a competir. Guto também participa do K4 1000 e K4 500, com Sebastian Cuattrin, Jonatan Maia e Edson Silva. Naiane Fragoso tenta a classificação no K1 1000 m e Rogério Santos, único canoísta da equipe, no C1 1000.