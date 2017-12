Canoagem: Brasil fecha com ouro O Brasil fechou com ouro o Campeonato Pan-americano Petrobras de Canoagem Velocidade, neste domingo, na raia do Parque Náutico do Iguaçu, em Curitiba (PR). O quarteto formado por Juliano Crai, Sebastián Cuattrin, Edson Isaias da Silva e Luis Fernando de Almeida foi o mais rápido na prova K-4 Sênior 200 metros, em uma corrida que os quatro primeiros chegaram com diferença inferior a um segundo. O time brasileiro foi campeão com o tempo de 33seg145, seguido por México (33seg275) e Cuba (33seg290). ?É muito bom fechar o torneio com este ouro. Agora vamos pensar no Pan de 2003?, diz Cuattrin, que levou outras cinco medalhas no campeonato: uma de prata e cinco de bronze. Foi a primeira medalha de ouro do Brasil na principal categoria da canoagem, o que fez ficar à frente da Argentina no quadro de medalhas. Antes, conquistara dois ouros com os juniores. Ainda neste domingo, o país levou dois bronzes na Sênior: um no C-2 (Antonio Borges e Rogério Souza) e outro no K-2 (Edson da Silva e Luis Fernando de Almeida). No quadro geral, o time brasileiro terminou em quarto lugar com 21 medalhas (3 de ouro, 8 de prata e 10 de bronze). Cuba foi a campeã com 24 (16-5-3), seguida por México (7-9-1) e Canadá (7-5-4). Pan-2003 ? Durante o Campeonato Pan-americano Petrobras de Canoagem Velocidade, o Brasil conquistou onze lugares para os Jogos Pan-americanos de Santo Domingo, na República Dominicana, em 2003. Os atletas que disputarão o torneio sairão através de uma seletiva que será realizada no primeiro semestre do ano que vem.