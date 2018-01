Canoagem brasileira faz preparação vitoriosa para o Pan Com a cabeça voltada para a disputa dos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio, a canoagem brasileira tem conseguido bons resultados nesta etapa de preparação. Uma prova disso foi a participação no Pan-Americano de Canoagem, que aconteceu nos dias 15 e 16 de setembro, no México - foram 18 medalhas, sendo 6 de ouro. A conquista das medalhas no México refletiu o investimento que a Confederação Brasileira de Canoagem, juntamente com o COB, tem feito no esporte. ?Os investimentos nos propiciaram boas condições para treinar e os caiaques mais modernos do mundo?, afirmou Sebástian Cuattrin, principal nome brasileiro na canoagem, com vários títulos na carreira. ?O Campeonato Pan-Americano de Canoagem foi muito importante para vermos como estamos em relação às outras equipes da América e poder ter uma noção de como vai ser o Pan-Americano do Rio?, explicou Cuattrin. "Temos um histórico em Jogos Pan-americanos. Em Winnipeg (99), conquistamos cinco medalhas. Em Santo Domingo (2003) cinco de novo, só mudou a qualidade delas, para melhor?, lembrou João Tomasini, presidente da Confederação Brasileira de Canoagem, empolgado com os resultados da equipe e com a perspectiva para 2007, no Rio.