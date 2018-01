Canoagem: Cuattrin ganha 2 pratas no Pan O brasileiro Sebastian Cuattrin ganhou duas medalhas de prata no Pan-Americano de Canoagem de Velocidade, que está sendo realizado em Quebec, no Canadá. Ele foi o vice-campeão nas provas de K1 1000 metros e k4 na mesma distância. ?Foi muito louco. Perdi só para o campeão olímpico?, comemorou Sebastian, referindo-se ao canadense Adam Van Coller, o grande nome do evento e ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas no K1 500 m e bronze no K1 1000. ?As provas foram muito duras e eu ganhei o K1 do americano por centésimos de segundo e no K4 brigamos com os canadenses até os últimos metros?, acrescentou Seba, como é conhecido o canoísta brasileiro, que defendeu o Brasil nas quatro últimas olimpíadas. Segundo ele, um dos motivos pelo bom desempenho foi o novo técnico da Confederação Brasileira, o húngaro Ákos Angyal. ?Ele trocou algumas coisas na minha remada, fez correções na minha técnica. Não acreditava que pudesse andar tanto agora?, disse. Sebastian disse que tem dois grandes objetivos este ano, o Mundial em setembro, na Croácia, e o Sul-Americano no final do ano. ?Vamos treinar muito para detonar os argentinos. Aqui, eles comeram água atrás da gente?, vibrou Sebastian, que recentemente comemorou a incrível marca de 100 títulos nacionais. Ele volta a competir neste domingo e retorna ao Brasil na terça-feira.