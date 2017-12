Canoagem define 95 vagas para o Pan A raia do Parque Náutico do Iguaçu, em Curitiba, abriga, de amanhã até domingo, o Campeonato Pan-Americano Petrobras de Canoagem Velocidade. O torneio reúne 160 atletas, representando 14 países, que disputam 95 vagas para os Jogos Pan-Americanos, que acontecem no ano que vem, em Santo Domingo, na República Dominicana. A competição reúne provas de caiaque e canoa. Entre os destaques brasileiros estão Sebastián Cuattrin, que acumula 90 títulos brasileiros na carreira e já participou de três olimpíadas (Barcelona/92, Atlanta/96 e Sydney/2000), Fábio Demarchi, que está entre os 14 melhores do mundo na prova de caiaque, e Rogério Souza, medalha de ouro no sul-americano em duas modalidades de canoa. Mas eles enfrentam atletas consagrados como o argentino Javier Correa, medalha de prata no Mundial de Sevilha (Espanha) com o caiaque 1000 metros, e o cubano Lancy Martinez, entre os 18 melhores canoístas do mundo.