Canoagem: eslovacos ganham ouro na C2 Os irmãos eslovacos Pavol e Peter Hochschorner conquistaram nesta sexta-feira a medalha de ouro no torneio olímpico de canoagem, na categoria de C2, nos Jogos Olímpicos de Atenas, com 207,16 pontos. Eles repetiram o feito das Olimpíadas de Sydney 2000 e há quatro anos mantém-se em primeiro lugar no ranking mundial. A medalha de prata ficou com os alemães Marcus Becker e Stefan Henze, com 210,98 pontos, e a de bronze foi para os checos Jaroslav Volf e Ondrej Stepanek, com 212,86 pontos.