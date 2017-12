Canoagem: europeus treinam em Piraju Desde a semana passada, as equipes olímpicas de canoagem da Áustria e da Polônia estão treinando em Piraju, a 320 quilômetros de São Paulo. São 22 atletas, além de técnicos, médico e fisioterapeuta, que foram recebidos como hóspedes oficiais do município e estão alojados no Centro Esportivo de Alta Performance, sede da seleção brasileira de canoagem. A previsão é que continuem em Piraju até dia 11 de março. Fugindo do rigoroso inverno europeu, que chega a congelar os locais de treinamento, os dois países escolheram a cidade brasileira para terem melhores condições de treino. Além disso, a temperatura no Brasil nessa época é semelhante ao que encontrarão em Atenas, durante os Jogos Olímpicos, em agosto. Para o técnico da seleção brasileira, o polonês Zdzislaw Szubski, será uma boa oportunidade de aprendizado também para os atletas do País. ?Não temos a experiência que eles têm", admitiu. Segundo Ryszard Hoppe, técnico da equipe polonesa desde 2001, seu país tem "tradição de 80 anos em canoagem". "Nos últimos 15 anos, a Polônia sempre esteve entre os três primeiros colocados em todos os campeonatos de que participou", contou. Os poloneses já têm sete vagas garantidas para os Jogos de Atenas e esperam conquistar mais três, no Campeonato da Europa, no final de maio. "As condições encontradas aqui são ótimas. Adoramos, temos tudo o que precisamos", afirmou Ryszard. Ele só lamenta o fato de o rio em Piraju estar muito cheio, além do forte vento na região. Sede - A seleção brasileira de canoagem transferiu-se para Piraju há dois anos e conta com apoio da prefeitura local, da Confederação Brasileira de Canoagem e é patrocinada pela Duke Energy, concessionária de energia elétrica na região. Sua atuação tem despertado grande interesse por esportes aquáticos na região. Motivou também a implantação em Piraju da primeira escola municipal de canoagem do País e transformou a cidade em referência para um projeto do governo do Estado, que pretende estimular o esporte em todo o rio Paranapanema. Brasileiros - A equipe do Brasil de canoagem realiza, no momento, um período de treinamento no Rio Grande do Sul, na preparação para a disputa do Pré-Olímpico, programado para os dias 2 e 3 de maio, provavelmente em Curitiba.