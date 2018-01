Canoagem faz sua seletiva nacional A seletiva nacional de Canoagem de Velocidade para os candidatos às vagas olímpicas, será sexta-feira, a partir das 9 horas, no Parque Náutico Iguaçu. André Caye, Fábio Demarchi e Guto Campos, medalhistas no Pan-Americano de São Domingos, e Roger Caumo, que foi à Olimpíada de Sidney, são os destaques. Os oito melhores no caiaque individual, nos 500 e 1.000 m, irão ao Pan da modalidade, em Curitiba, no ano que vem, classificatório à Olimpíada de Atenas.