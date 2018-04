Canoagem inaugura centro de treinamento em São Paulo

SÃO PAULO - A seleção brasileira de canoagem de velocidade, com 12 atletas, inaugurou nesta terça-feira o novo centro de treinamento da modalidade, no Yacht Club Paulista, em São Paulo. Com o trabalho a ser desenvolvido no local, a equipe do Brasil espera conseguir fazer a preparação ideal para buscar uma sonhada medalha na Olimpíada do Rio, em 2016.

O novo centro de treinamento foi montado através da parceira entre a Confederação Brasileira de Canoagem e o Yacht Club Paulista, com patrocínio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). No local, os atletas da seleção vão ficar concentrados, com toda a estrutura para treinar, incluindo a hospedagem e alimentação.

"Trouxemos para São Paulo os melhores profissionais da área para o desenvolvimento desses atletas e agora, aliada à toda esta estrutura disponível aqui no Yacht Club, teremos muito mais possibilidades técnicas de crescimento. Esse tipo de parceria é fundamental para a qualificação cada vez maior de nossos atletas", disse Sebastian Cuattrin, ex-canoísta brasileiro com quatro participações nos Jogos Olímpicos, que é o gerente do projeto.

Os 12 atletas que já começaram a trabalhar no centro de treinamento são: Gilvan Ribeiro, Givago Ribeiro, João Carlos Rodrigues Junior, Celso Dias Junior, Michel de Carli, Erlon de Souza, Nivalter Santos, Ronilson Oliveira e Wladimir Moreno (categoria sênior); e Caio Marte Souza, Vinicius Zabot dos Santos e Isaquias Queiroz (categoria júnior).