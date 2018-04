Canoagem: ouro fica com canadense O canadense Adam von Koeverden conquistou neste sábado a medalha de ouro na categoria K1 500 m masculino de canoagem. A prata ficou com o australiano Nathan Baggaley, bicampeão mundial, e o bronze, com o britânico Ian Wynne. Na sexta-feira, von Koeverden chegou em terceiro na prova K1 1000 m , e ficou com a medalha de bronze.