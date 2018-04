Canoagem: "vovó" alemã busca recorde A canoista alemã Birgit Fischer poderá igualar, neste sábado, o recorde de atleta feminina mais vitoriosa na história dos Jogos Olímpicos. Se ela ganhar o ouro nas provas de canoagem, nas categorias K1 e K2 na distância de 500 metros em Atenas, aumentará sua coleção para nove medalhas de ouro em seis participações olímpicas. Neste caso, a alemã alcançaria a marca da ginasta russa Larissa Latynia, que tem nove medalhas de ouro. Fischer também tem possibilidade de conquistar 12 medalhas olímpicas no total e com isto ocuparia o segundo lugar na lista de todos os tempos, atrás apenas de Latynia, que já obteve 18 medalhas. Aos 42 anos, a alemã tem, ainda, 27 medalhas de campeonatos mundiais, e o mérito de ter sido a medalhista de ouro mais jovem na história dos Jogos, ao vencer em Moscou-1980. Em Atenas, Fischer está ao lado de Carolin Leonhardt e nesta terça-feira correram a série final no tempo de 1,39s588, enquanto as chinesas XU Linbei e Zhong Hogyan ficaram em segundo lugar.?Me sinto muito jovem, apesar da minha idade e seria bonito ganhar outro ouro, mas não é a coisa mais importante da minha vida?, disse a canoista alemã. Caroline Leonhardt tem 19 anos e não havia nascido quando Fischer estreou nos Jogos Olímpicos de Moscou.