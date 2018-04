Canoagem: "vovó" alemã perto do 9º ouro A canoista alemã Birgit Fischer, 42 anos, praticamente ?obrigada? a participar dos Jogos de Atenas depois de anunciar sua retirada no último outono europeu, está prestes a se tornar a segunda maior ganhadora de medalhas na história dos Jogos Olímpicos. Integrante da equipe vencedora da prova de K4 no torneio olímpico de canoagem realizada nesta sexta-feira, ela já totaliza 11 medalhas (8 de ouro) e amanhã (28) poderá chegar a 12 na disputa da prova de K2. Se vencer, ao lado de Carolin Leonhardt, alcançará o lendário corredor finlandês Paavo Nurmi, no total de medalhas conquistadas em Olinmpíadas e só ficará atrás da ginasta russa Larissa Lathynina (18 medalhas, sendo 9 de ouro). ?Estou sem palavras, não posso acreditar. Sem o apoio de todos que confiaram em mim eu não teria conseguido?, disse a canoista que participa dos Jogos Olímpicos desde Moscou-80.