Cansado, Usain Bolt desiste de correr na Coreia do Sul

O jamaicano Usain Bolt, maior nome do atletismo na atualidade, não participará do meeting de Daegu, na Coreia do Sul, no dia 25 deste mês. Nesta quinta-feira, o agente do recordista mundial dos 100 e 200 metros rasos confirmou a ausência do velocista no evento.

Segundo o agente, Bolt precisa de descanso após um mês agitado em agosto, quando conquistou três medalhas de ouro no Mundial de Berlim - além dos 100 e 200 metros, ajudou a equipe jamaicana a vencer o revezamento 4 x 100 metros, repetindo as três medalhas de ouro conquistadas nos Jogos de Pequim.

Sem a presença de Bolt, o meeting de Daegu deve perder boa parte do interesse do público. O evento é considerado fundamental para a cidade, que receberá o Mundial de atletismo em 2011.

Nos próximos dias, Bolt deve confirmar sua ausência também no Golden Grand Prix de Xangai, que será disputado no dia 20 deste mês.