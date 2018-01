Canto machuca e está fora do Mundial Bronze nos Jogos de Atenas/2004, o judoca Flávio Canto está fora do Mundial de Judô, que será no Egito, em setembro. O meio-médio sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e não poderá disputar a seletiva para o Mundial, nesta quinta e no domingo, no Esporte Clube Pinheiros. "Não gosto nem de pensar que não poderei disputar o Mundial", lamentou Canto, que ainda espera pelo resultado da ressonância magnética. A vaga para a categoria será disputada por sete atletas, dentre eles Tiago Camilo, prata olímpica nos Jogos de Atlanta em 1996.