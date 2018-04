Canto quase perde a lente de contato Foi um nervoso só. Bianca Rothier, a namorada de Flávio Canto, percebeu que o judoca perdeu a lente de contato durante a luta contra o russo Dmitri Nossov. Enrolada em uma bandeira brasileira, passou a pedir aos berros, para um dos voluntários ir buscar a lente antes da luta seguinte começar. Não era permitido. No desespero, para garantir a lente ao namorado míope na luta seguinte, no caminho da repescagem, Bianca - que é jornalista da Rede Globo - apelou para os dois câmeras de tevê da rede olímpica que estava ao lado do tablado, para que procurassem no tatame com as poderosas lentes. Os dois tiveram de esperar a luta seguinte, mas cederam aos apelos da brasileira. Pavel Malinowski "varreu" o piso e achou. "Na luta, ninguém viu, mas eu já sabia quando o Flávio passou a mão no rosto", comentou Bianca, namorada do judoca há nove anos. O pesado Daniel Fernandes encarregou-se de levar a lente de contato ao vestiário e encontrou Flávio Canto meditando. "Ele faz meditação duas vezes por dia. E também faz ioga. E surfe", explicou Bianca, para quem não foi a perda da lente a responsável pela derrota para o russo, apesar da miopia "forte" do namorado.