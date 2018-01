Capello vai pedir para Roberto Carlos continuar no Real O técnico do Real Madrid, o italiano Fabio Capello, que assumiu o clube logo após a Copa do Mundo, revelou nesta sexta-feira que pretende ter uma conversa com o lateral-esquerdo Roberto Carlos para pedir que ele permaneça na equipe para a próxima temporada. Durante o Mundial, o Chelsea havia manifestado interesse na contratação do brasileiro. "Ainda não tive a oportunidade de conversar com o Roberto. Ele está trabalhando bem e é um jogador muito importante para a equipe. Quero que ele continue com a gente", explicou Capello durante os treinamentos do clube, em Irdning, na Áustria. Por sinal, Capello tem submetido seus jogadores a um intenso trabalho físico para recuperar a forma física. Mesmo com temperaturas na casa dos 30ºC, o técnico italiano "obriga" os atletas a participar de corridas, abdominais e coletivos com bola. O único jogador do elenco que não está treinando é o meia David Beckham, que se recupera de uma lesão no joelho esquerdo. O inglês também está na Áustria e espera voltar a trabalhar com bola antes do início do Campeonato Espanhol, que começa no final de agosto.