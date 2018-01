Capital do Azerbaijão quer sediar a Olimpíada de 2016 O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, confirmou nesta terça-feira que a capital do país, Baku, será candidata a sede da Olimpíada de 2016. Assim, deve concorrer com Rio (Brasil), Madri (Espanha), Tóquio (Japão), Roma (Itália) e uma cidade norte-americana ainda a ser definida - a eleição está programada apenas para 2009. "Todo o mundo conhece o Azerbaijão como uma nação esportiva", disse Ilham Aliyev, que também é presidente do Comitê Olímpico do país. "Faremos todo o possível para ter sucesso na candidatura para 2016, mas não se não tivermos, espero concorrer de novo para 2020." País rico em petróleo, o Azerbaijão ficou independente em 1991, com o fim da União Soviética. Desde então, não organizou nenhum campeonato mundial de relevância no esporte. Mesmo assim, vive o sonho olímpico de organizar os Jogos em Baku. A próxima edição dos Jogos Olímpicos será em 2008, em Pequim, na China. E a sede da Olimpíada seguinte também já está definida: acontece em 2012, em Londres, na Inglaterra.