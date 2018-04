Capitão do Brasil minimiza desgaste do Equador na Davis Adversário do brasileiro Thomaz Bellucci, Emilio Gomez tem obrigação de vencer neste domingo, a partir das 12 horas, para dar sobrevida ao Equador na Copa Davis. O jogador entrou em quadra duas vezes, ganhou de Rogério Dutra Silva e perdeu nas duplas, e disputará seu terceiro jogo em apenas três dias. Situação semelhante vive Roberto Quiroz. Mas o capitão do Brasil não conta com o cansaço dos rivais para os duelos decisivos.