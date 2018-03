Capítulos da biografia de Zidane são roubados A revista francesa Le Point informou que parte da biografia que o astro Zinedine Zidane estava preparando foi roubada. Dois notebooks com capítulos da história do jogador foram levados da casa de uma jornalista e de um editor que trabalham no livro. A polícia suspeita que haja pessoas interessadas que a biografia não seja publicada.