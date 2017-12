Carahyba é destaque no Atletismo Thiago Carahyba, de 18 anos, é atração do Campeonato Brasileiro de Juvenis de Atletismo, neste fim de semana em Maringá (PR). Thiago, da BM&F Atletismo, que disputará o Mundial de Kingston, na Jamaica, em junho, é o favorito nas três provas que fará: 110 m com barreiras, salto em distância e salto triplo.